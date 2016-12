De jongeren van de St. Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek hebben op dinsdag en woensdag het kerstverhaal opgevoerd. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





De vier maanden oude Zaȉr Salomons speelde woensdag baby Jezus. Hij is op de arm binnengebracht door engel Gabriël. Het was de zesde keer dat de misdienaars-acolieten van de Basiliek het kerstspel hebben opgevoerd. Op het voorplein van de Basiliek was een houtenstal opgezet. Met daarin drie geiten en drie schildpadden, en een tent voor het publiek. Maar op dag één regende het op het moment dat ze wilden starten, vertelt pater Esteban Kross aan Starnieuws. Iedereen verhuisde toen naar binnen. In het kerkgebouw is er ook een houtenstal met een kribbe gebouwd. Hierin worden de beelden gezet voor de Kerstmis-diensten de komende dagen. “Die stond nu leeg, dus het levendige spel is daarin opgevoerd.”De sfeer in de Basiliek was anders! De ouders en kinderen namen allen plaats in de kerkbanken. Het kerstspel had iets meer weg van een echte opvoering voor publiek in een zaal. Het spel komt meer tot zijn recht hier. De spelers staan hoger en kijken het publiek aan. Er is minder straatlawaai, het is stiller, het geluid is beter en de ouderen en vooral de kinderen kunnen rustig, veilig en droog zitten, zegt Kross. “Het is ons goed bevallen en ik denk dat wij de traditie van het kerstspel voortaan in de Basiliek zelf voortzetten. Alleen de levende dieren ontbreken hier!Behalve de dieren, maakt een baby het kerstspel nog levendiger en spreekt het vooral de kinderen aan. Tot zondag hadden de jongeren geen baby-acteur. Kross deed na zijn zondag dienst een oproep en twee gezinnen hebben zich aangemeld. “De jongeren zetten zelf het spel in elkaar en komen jaarlijks met nieuwe ideeën.” Zo werd het kerstspel dit keer afwisselend gespeeld door zang van ‘the Four J's', een zanggroep van drie zusters en een jongere broer. De J's zijn eigenlijk van de Heilige Familie kerk en vonden het geweldig om deel te zijn van de opvoering. "Een andere nieuwigheid was een gedichtenvoordracht en de spelers waren geschminkt," lacht Kross.De pater heeft graag dat jongeren de liefde die Jezus brengt ook ervaren. "Dat jongeren hun tijd vrijmaken om die liefde te ontvangen en te delen. Liefde is het fundament voor alles in ons leven. Liefde tussen God en mensen, liefde binnen gezinnen, tussen twee personen. Voor liefde moet je tijd maken en niet alleen zeggen ‘ ik hou van je’, maar ook erna handelen. En dan wordt de liefde sterker."Elgin Romalho speelde Jozef en Jill van der Meer vertolkte de rol van Maria. Zij speelde deze rol voor de vierde keer. "Ik ervaar het steeds weer als een grote eer.” De aanwezige kinderen waren onder de indruk. Samen zongen zij kerstliedjes en snelden zij aan het eind naar voren voor de gezamenlijke afsluiting met zang, gebed en foto’s.Het komend weekend houden verschillende christelijke gemeenten hun nachtdiensten, gevolgd door een hoogmis van kerst.