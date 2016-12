Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto: René Gompers)





Kapitein Patricia Sabajo haalt aan dat een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan. “Na wan bigi dey, een historische dag, mi no habi wortu nofo fu taki fa mi breiti, maar we gi yu gran tangi,” richt ze zich tot de president, IDB, EBS en de werklui. Algemeen directeur van de EBS, Rabin Parmessar, merkt op dat vele regeringen dit hadden beloofd, maar dat de wens uiteindelijk door een president die zelf uit het gebied komt is waargemaakt.Samuel Mehairjan, chief Operation Officer van de EBS vertelt dat er meer dan genoeg stroom wordt geleverd, meer dan 10.000 kilowatt, net zoveel als er in Nickerie wordt gebruikt. Wanneer het project in maart is afgelopen, zullen ruim 600 huishoudens zijn aangesloten op het landelijk netwerk van de EBS. Er is volgens Mehardjan genoeg elektriciteit om industrie op te zetten.Er zal een grote verandering komen in het dagelijks leven van de lokale bewoners, benadrukt districtscommissaris Armand Jurel. “Een aangename levensstijl. Ie kan let’ yu ‘ven’. Als je meer geld heb, kun je nu je ‘airco’ aandoen,” merkt hij op. “Leerlingen kunnen nu tot laat in de nacht studeren. Ik denk dat mensen die de omgeving hebben verlaten vanwege ‘a dungru’ allemaal zullen terugkomen om het gebied te helpen ontwikkelen. Un’ komopo uit a dungru tide. Het is een mijlpaal.” Hij heeft de bewoners bedankt voor “het geduld dat al die jaren is opgebracht.” President Bouterse voegt toe dat de overheid nu ook meer mogelijkheden heeft om haar diensten naar dit gebied uit te breiden. Hij denkt aan het opzetten van bijvoorbeeld kantoren van CBB en Sociale Zaken.“Ik vraag u, dat wanneer u ontwikkeling brengt, in gedachten te houden dat het enorm veel heeft gekost om dit moment te realiseren. Daarom vraag ik u om er zo efficiënt mogelijk mee om te gaan,” richt Dodson zich tot de bewoners. Hij heeft ze ook gevraagd om rekening te houden met de infrastructuur bij het planten en installeren van apparaten in de huizen. Bouterse drukt de bewoners op het hart om de woorden van minister Dodson serieus ter harte te nemen. “Het ligt nu aan ons om wat hij samen hebben bereikt vast te houden. Ik vraag u bijzondere aandacht voor de woorden van de minister NH ten aanzien fu a gebruik fu a stroom. Ie nom’ denki dat eenmaal a de, da’w kan sut’ eng opo nomo. Laten we op elkaar letten dat dit wat zo moeizaam van de grond gekomen is, dat het echt behouden blijft.”René Gompers