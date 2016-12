Minister Patrick Peneux geflankeerd door Sunil Kalpoe en Pieter Peneux. (Foto: MinOWC)





“Deze donatie moet worden gezien in het kader van het kindvriendelijk beleid van het ministerie. Het kind moet in een veilige omgeving naar school. Het kan dus niet dat de leerlingen geen gebruik kunnen maken van het toilet, omdat dat niet in orde is,” zei minister Peneux. De Openbare Scholen te Hanna’s lust, Flora I en II, Latour I en II, Marowijneproject I, Livorno, Wintiwai, Kuldipsingh en Accaribo zijn hierbij bedacht. De keuze is gemaakt naar aanleiding van de informatie van het Bureau Basisonderwijs en de Inspectie Basisonderwijs.Het onderwijs moet volgens de bewindsman collectief goed zijn. “We streven ernaar het onderwijs toegankelijk te maken voor elk kind en in elk gebied. Hiervoor moeten dus alle faciliteiten in orde zijn.” De schoolleiders zijn blij met de geste van de minister. Naast de geste krijgen de scholen ook technische ondersteuning van het ministerie.