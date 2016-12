VHP-voorzitter Chan Santokhi begroet een kind van de Mytylschool. (Foto: Mytylschool)





De VHP zegt solidair te zijn met de minstbedeelden in de gemeenschap. Vooral in deze tijd van ernstige financiële problemen in het gehele land, voelde het bestuur van de partij zich genoodzaakt om niet - zoals bij veel organisatie gebruikelijk is - kerst met elkaar te vieren, maar met de leerlingen en leerkrachten van de Mytylschool.Met de school is bij de viering woensdag, stilgestaan bij de betekenis van kerst. Vrede, liefde en opoffering van het individu voor zijn medemens zijn thema's die centraal staan met kerst.Na het feest kregen de VHP'ers een rondleiding, waarbij zij een beeld kregen van het leven en werk van de leerlingen en leerkrachten. VHP-voorzitter Chan Santokhi en partijgenoot Asiskumar Gajadien hebben aangegeven dat zij tijdens de begrotingsbehandeling enkele zaken die verlichting kunnen brengen voor mensen met een beperking, aan de orde zullen stellen. De VHP-delegatie was ruim drie uren te gast bij de Mytylschool.