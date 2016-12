Rick Kromodihardjo, directeur SZF





Sinds 1 december verzekert de gezondheidsinstantie meer dan tachtig procent van de bevolking die een gezondheidsverzekering heeft. Toen in juni 2016 de groep onder zestien jaar en de seniore burgers, ouder dan zestig jaar, door het ministerie van Binnenlandse Zaken werden overgeheveld naar het SZF, kwamen daar in één keer 140.000 verzekerden bij. Door de overname van de groep 17 tot en met 59 jaar die ten laste van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (de voormalige on- en minvermogenden) ook zijn ondergebracht bij het SZF, steeg het totale SZF-bestand naar meer dan 300.000 verzekerden. Met de toevoeging van deze categorieën verzekerden is er in 2016 invulling gegeven aan de verdere uitvoering van de Algemene Ziektekosten Verzekering.“Ik benadruk dus dat het SZF compleet volgens de regels zijn operaties uitvoert. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het Decreet C-8 en niet aan de wet van 2014,” verduidelijkt Kromodihardjo. Door het stichtingsbestuur is reeds in 2015 de ambitie uitgesproken dat het SZF geplaatst wordt onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname. Kromodihardjo, die dit voornemen bevestigt, legt uit dat er intern met man en macht eraan wordt gewerkt om dit te realiseren. Het is een proces welke niet overnight is te realiseren. Wij hebben ons bij het SZF wel eraan gecommitteerd zulks gericht te zullen uitvoeren.Met deze ontwikkelingen is het SZF direct verantwoordelijk voor het welzijn van meer dan driekwart van de populatie in Suriname. Reden waarom ook het beleid in transitie is. “Met het enkel verzekeren van de mensen is voor ons de kous niet af. We willen gezonde burgers in Suriname die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij. Dit kun je alleen bewerkstelligen met een mindshift waarbij de nadruk wordt gelegd op zorg in plaats van ziekte,” zegt de directeur. Voor de zorginstantie zal in de komende jaren het zwaartepunt vooral liggen op de primaire gezondheidszorg. “We willen zoveel mogelijk voorkomen dat onze verzekerden langdurig bij de specialist lopen of belanden in een ziekenhuisbed. Daarom willen we veel meer aandacht schenken aan preventie middels het promoten van een gezonde levensstijl en versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg.”In 2017 gaat een pilotproject van start, gericht op ketenzorg op het gebied van diabetes. Ook verbetering van de kwaliteit van de zorg staat hoog op de agenda. “Daarover zijn we met alle stakeholders in de gezondheidssector in gesprek. Wij willen zaken niet opleggen, maar iedereen meekrijgen als partner om samen deze transitie te bewerkstelligen,” legt Kromodihardjo uit.Ook in huis leidt de directeur een reorganisatie gericht op de nieuwe taak die het SZF toebedeeld heeft gekregen. “Wij gaan voor een efficiëntere en doelmatige bedrijfsvoering, waarbij wij voortdurend een vinger aan de pols houden met betrekking tot de positieve ontwikkelingen binnen de keten. Wij gaan niet langer voor een ad hoc-benadering, maar stellen duidelijke targets vast aan de hand van informatiesystemen die in ontwikkeling zijn. Want je kunt alleen gericht beleid maken wanneer je weet waar je over praat.”