De rituelen worden uitgevoerd bij het onderstation van de EBS te Powakka. De ingang en terrein werden besprenkeld met bier en Fernandes softdrink. (Beeld: René Gompers)





Woensdag is het nieuwste onderstation van de EBS in gebruik genomen. Dit station kan, tot een straal van 25 km, de omgeving van elektriciteit voorzien. De dorpen Powakka, Klein-Powakka en Welgelegen, zo een 290 huishoudens, mogen als eerst genieten van 24 uur stroom per dag. In maart pas zullen alle andere dorpen in de omgeving aangesloten zijn op het landelijke netwerk van de EBS, deelt Samuel Mehairjan, Chief Operational Officer, bij EBS mee. “Eerder hadden ze maar een paar uur per dag stroom van een generator. De diesel werd door Natuurlijke Hulpbronnen geleverd,” geeft hij aan. “Nu is er de hele dag stroom, heel veel stroom. Net zoveel als er in Nickerie gebruikt wordt, kunnen we met dit onderstation leveren, tienduizend kilowatt.”Het onderstation is ook met heel veel enthousiasme geopend. Met bier en een rode ‘soft van Fernandes’ is de ingang van het terrein besprenkeld voordat Bouterse en zijn gevolg binnentraden. Binnen heeft de president het onderstation ‘ontwaakt’ met het indrukken van een knop. Mehairjan heeft aan de president uitgelegd hoe ‘project Powakka’ in elkaar zit. Onderstation Powakka distribueert ook aan La Vigilanta en Overbridge. In maart zullen Wi Sa Wini, Carolina, Ayo, Pierre Kondre, Redi Doti, Blaka Watra en Cassipora aangeloten zijn op het EBS netwerk. Het project wordt met een lening van de IDB uitgevoerd. "Tot nu toe hebben we US$ 6,6 miljoen uitgegeven. Dat is nu gelijk aan bijna 50 miljoen SRD’s," geeft Mehairjan aan.Na de opening van het onderstation heeft het grote gezelschap van dorpelingen en ‘officials’ zich verplaatst naar dorp Powakka, ongeveer 5 kilometers verder. Daar heeft Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulbronnen het verzorgingsgebied dat viel onder de Dienst Elektrificatievoorziening, overgedragen aan EBS. Algemeen directeur Rabin Parmessar heeft het met genoegen in ontvangst genomen. Kapitein Patricia Sabajo, heeft geen woorden genoeg om haar dankbaarheid te uiten. Districtscommissaris Armand Jurel van Para voorziet grote stappen in de ontwikkeling. Bouterse merkte op dat de sprekers voor hem eigenlijk alles al gezegd hebben. Hij hield zijn toespraak kort en ging over tot ‘let a faya’.René Gompers