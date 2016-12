De voorzitter van de bond bij 's Lands Hospitaal, Imro Edam





Waarnemend algemeen directeur Abia van 's Lands Hospitaal is ontlast uit zijn functie. Minister Patrick Pengel bevestigde dit de vorige maand tegenover Starnieuws. Er is overleg hierover geweest tussen de bewindsman en het bestuur van het ziekenhuis, waarna de ontheffing heeft plaatsgevonden. "Hoofdreden is dat wij ontevreden zijn over de voortgang van het gezondmakings- en herstructureringsproces. Verder is ook de administratieve organisatie niet gestructureerd," zei de minister."Bond Personeel 's Lands Hospitaal maakt bekend dat de navolgende uitlatingen c.q. insinuaties zijn gedaan op de website van Starnieuws d.d. 25 c.q. 25 januari 2016 onder de kop 'Bond 's Lands Hospitaal wil directie weghebben.- dat de waarnemend directeur Abia en het managementteam zich bezighouden met allerlei wanpraktijken, waardoor financiële afspraken met het ziekenhuispersoneel niet kunnen worden nagekomen;- dat er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die hard hebben gemaakt dat Abia en club hun eigen belangen als prioriteit stellen en niet het ziekenhuis en het personeel,- dat Abia zich op de eerste dag, zes jaar geleden als onderdirecteur heeft aangemeld met een station waarvan remmen nauwelijks werkten. De directie heeft hem toen geld voorgeschoten om iets waardigers aan te schaffen. Vandaag heeft de man een transportbedrijf, twee boten op Atjoni, een oord en hij is van plan een 'short time' hotel te beginnen. Hoe kan dat in zes jaar?" vraagt Edam zich af. "Maar Abia staat niet alleen. Hij heeft het managementteam achter zich. We weten wie ze zijn en wat ze doen. Als zij nog gekwalificeerd waren, had ik honderd procent achter ze gestaan, maar dat zijn ze niet. We weten allemaal ook wat voor rare dingen er hier gebeuren. Daarom moeten ze 'vaarwel' zeggen".- dat het Abia niet uitmaakt of hij ontheven wordt. Hij mikt op behoud van salaris, maar dat gaan we niet toelaten, kondigt Edam aan (...)Bedoelde uitlatingen c.q. insinuaties, waarbij feiten zijn aangehaald die nog niet zijn onderzocht door de daartoe bevoegde instantie, zijn beledigend en onnodig krenkend ten aanzien van de STICHTING 's LANDS HOSPITAAL.De Bond personeel 's Lands Hospitaal corrigeert voormelde uitlatingen c.q. insinuaties en biedt de STICHTING 's LANDS HOSPITAAL haar verontschuldigingen aan."