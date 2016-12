Minister Robert Peneux heeft de 'Werkgroep Herstructurering Mulo' onder leiding van Marisa Meye, geïnstalleerd.





De werkgroep zal als eerst evaluaties moeten doen van onder meer de huidige splitsing van de A/B-richting na het tweede leerjaar. Het blijkt immers dat het huidige systeem niet meer werkt. Bovendien moet er een evaluatie komen van het bestaande curriculum en de lesurentabel per leerjaar. Eventueel moet er een andere verdeling komen van het gewicht van de verschillende vakken en de introductie van meerdere keuzevakken. “Er moeten profielen worden samengesteld van kinderen die aan de hand daarvan hun vakken gericht kunnen kiezen,” aldus de bewindsman.De werkgroep werkt ook aan de invoering van een studentvriendelijk doorstroomsysteem van het mulo- naar het vos-niveau. Er wordt verder gekeken naar de mogelijkheid voor het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur binnen het mulo, rekening houdende met de dagelijkse problemen op school. “Een organisatie waarbij de directie niet alleen wordt belast, maar taken beter verdeeld worden,” legde de minister uit.Deze werkgroep is voor de duur van zes maanden ingesteld, daarna zal er geëvalueerd worden of er continuïteit nodig is. De voorzitter van de werkgroep is Marisa Meye, die ook de voorzitter is van het Mulo Directeuren Beraad. Als leden zijn aangesteld Indira Ramdin (secretaris), Perdipkoemar Murli, Hussainali Bafati, Errol Ijzer, Wendy Riedewald en Marjory San A Jong, meldt het MinOWC.