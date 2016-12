DOE-voorzitter Carl Breeveld





"Het zijn nu geen buitenlanders die sommigen voor het gemak soms de schuld geven voor eigen falen, maar eigen Sranansma die hun volk benadelen door corruptieve praktijken. Fraude, omkoping, vriendjespolitiek, misbruik van macht en staatsmiddelen zijn aan de orde van de dag. Erger is dat de maatregelen die genomen moeten en kunnen worden op basis van het wetboek van Strafrecht, achterwege blijven", stelt de volksvertegenwoordiger.Breeveld merkt op dat in 2010 de aangekondigde kruistocht tegen corruptie nooit is gekomen. Transparantie is zoek. "De president is gevangen in een web van oneerlijkheid, en treedt niet handelend op. Ik zal samen met mijn partij mij niet slechts bij de behandeling van deze wet inzetten, maar ook om alle andere mechanismen die bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van corruptie, te realiseren. Suriname is dringend toe aan behoorlijk bestuur en integer leiderschap!", concludeert Breeveld.