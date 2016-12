Een man met een schotverwonding is vanuit Drie Tabbetje door de Medische Zending overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De politie van Sipaliwini kreeg maandag vanuit de SEH de melding hierover.De politie deed de SEH aan. Het slachtoffer bleek niet aanspreekbaar te zijn. Volgens het voorlopige onderzoek moet het slachtoffer zondag in een gevecht zijn geraakt met ene Lucas te Selakreek. De verdachte was gewapend met een jachtgeweer. Op een bepaald moment loste hij enkele schoten met het jachtgeweer op de 43-jarige Marlon.Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid gebracht naar de plaatselijke poli. Hij werd voor medische hulp met het vliegtuig van Medische Zending overgevlogen naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Er moest gelijk operatief worden ingegrepen.De verdachte is nog voortvluchtig. Aan zijn aanhouding wordt gewerkt, deelt de politie Public Relations mee.