Stefanus Ligorie (midden) met medebestuursleden.





Stefanus Ligorie, woordvoerder en leider van die groep, zegt aan Starnieuws dat ze eerder een petitie aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) hadden aangeboden. Daarna zijn er gesprekken geweest met de bewindsman. De groep had toen duidelijk gesteld dat zij hun gelden voor de feestdagen willen ontvangen, zodat zij de feestdagen met hun familie kunnen doorbrengen. Tot heden is er niets van de storting te melden.Ligorie zegt dat zij een spoedberaad hebben gehad met het hoofd van de afdeling waaronder de groep valt. Marie Amirkhan heeft hen aangegeven dat de gelden nog niet vrijgemaakt zijn. Het ministerie van Financiën heeft de stukken wel opgevraagd. De contractors hebben nu een deadline van vrijdag 18.00 uur gesteld. Indien het geld niet overgemaakt wordt, zullen zij overgaan tot actie.De actie zal niet mooi zijn, stelt de leider. “We gaan bivakkeren op het Onafhankelijkheidsplein met onze gezinnen. Met potten en pannen, kleren en matrassen. Met alles wat we nodig hebben om daar te verblijven. Dit zal echt geen mooi gezicht zijn voor de komende feestdagen”, zegt Ligorie. Hij hoopt dat de overheid overgaat tot de uitbetaling, zodat iedereen ermee gediend kan zijn.Wanita Ramnath