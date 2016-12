De kaart van de vliegroute van het ramptoestel.





Het vliegtuig dat werd geëxploiteerd door de Boliviaanse luchtvaartmaatschappij Lamia is neergekomen in bergachtig gebied in de buurt van de Colombiaanse stad Medellin. Slechts zes mensen hebben de ramp overleefd. Uit een audio-opname van de piloot blijkt dat het vliegtuig zonder brandstof kwam te zitten. Een Colombiaans onderzoek wordt voortgezet.Het hoofd van Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, en zijn zoon, Gustavo Vargas Villegas, een voormalige ambtenaar van de Boliviaanse luchtvaartautoriteit, zijn aangehouden in afwachting van het proces. Zij ontkennen elk wangedrag.De piloot, Miguel Quiroga, die ook mede-eigenaar van de luchtvaartmaatschappij was, is omgekomen in de crash. In een uitgelekte tape, is te horen hoe hij waarschuwt voor een "complete elektrische storing" en "gebrek aan brandstof." Hij heeft echter geen formele noodoproep gemaakt."Het bewijs is overtuigend, de directe verantwoordelijkheid van deze ramp valt op de piloot en de luchtvaartmaatschappij," zegt de minister van Openbare Werken en Diensten van Bolivia, Milton Claros, aan verslaggevers. Het toezicht van de luchtvaartautoriteit valt onder zijn verantwoordelijkheid.Het vliegtuig bracht het Chapecoense voetbalteam naar de grootste wedstrijd in hun clubgeschiedenis, de finale van de Copa Sudamericana. Volgens de Braziliaanse website G1 heeft Lamia vergoedingen van US$ 165.000 aan families en nabestaanden van de slachtoffers aangekondigd.