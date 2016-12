Beelden van een drone tonen de explosies op de vuurwerkmarkt San Pablito in Mexico.





Video's van de ontploffing op de San Pablito markt tonen een spectaculaire vlaag van vuurwerk explosies hoog in de hemel, zoals raketten in een oorlogsgebied, terwijl een enorme pluim van houtskool-grijze rook uit het gebied kolkt. Het is de derde keer in iets meer dan een decennium dat er explosies zijn op de populaire markt in Tultepec, de thuisbasis van de bekendste vuurwerkwinkels van het land. De markt ligt ongeveer 32 km ten noorden van Mexico City in de aangrenzende staat van Mexico.Volgens de gouverneur van de staat, Eruviel Ávila, zijn minstens 72 mensen gewond geraakt door de explosies, terwijl 53 anderen nog worden vermist. Tientallen paramedici en de politie zijn op de rampplek. De oorzaak van de explosies is nog niet bekend. Bewoners is geadviseerd het gebied te vermijden en de wegen vrij te houden.Gouverneur Ávila vertelt dat sommige kinderen brandwonden aan meer dan 90% van hun lichaam hebben. Ze zijn vervoerd naar de Amerikaanse stad Galveston, Texas, voor gespecialiseerde behandeling. De meeste van de dodelijke slachtoffers zijn zo ernstig verbrand aan hun lichamen, dat ze met behulp van DNA-tests zullen worden geïdentificeerd, zegt hij.Na de eerste ontploffing bleef het vuurwerk bleef exploderen en kolkte rook in dikke zwarte wolken uit het gebied. Volgens de Mexicaanse media had de markt 300 ton vuurwerk. Foto's van de politie en van het medisch personeel op de scène tonen een aantal gewonden onder de verwoeste marktkramen, met bakstenen gebouwen die zijn verschroeid door de hitte."Het geluid van de ontploffing klonk en we dachten dat het een nabijgelegen vuurwerk workshop was," vertelt buurtbewoner Alejandra Pretel aan het persbureau AFP. Echter werd al snel duidelijk dat de gehele markt in gevaar was, zegt ze. "Mijn buren zeiden dat ze alles voelden schudden, maar ik realiseerde me dat niet, omdat ik wegvluchtte.”Angelica Coss (25) zegt dat de explosies klonken "als een vliegtuig dat was neergestort, zoals bommen werden gedropt. Ik ging naar het dak van mijn huis en anderen waren er al en we zagen dat de markt werd opgeblazen. En al de rook begon ons te bedekken," vertelt ze.President Enrique Pena Nieto van Mexico heeft zijn medeleven met de families van de slachtoffers getweet en heeft de gewonden spoedig herstel toegewenst. Hij heeft gezegd dat leden van de strijdkrachten bij de eerste hulp zullen assisteren.De San Pablito markt was in september 2005 door een soortgelijke brand zwaar beschadigd. Een keten van explosies deed zich voor vlak voor de onafhankelijkheidsdag van het land. Er raakten toen tientallen mensen gewond.