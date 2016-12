Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en directeur Edward van Eer van de Medische Zending tekenen de overdrachtspapieren voor de koelkasten. (Foto: Raoul Lith)





De schenking komt uit een Paho-programma dat te maken heeft met versterking van de gezondheidszorg. Opslag vormt een grote uitdaging voor het werkgebied van de MZ waar energie niet altijd beschikbaar is. De koelkasten vertegenwoordigen in totaal US$ 15.000.Paho-vertegenwoordiger, Yitades Gebre, heeft de schenking symbolisch overhandigd aan minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. MZ-directeur Edward van Eer heeft de overdrachtsdocumenten getekend en is ingenomen met de donatie. In deze tijd waar er beperkte middelen ter beschikking zijn voor gezondheidsbevorderende functies binnen de primaire gezondheidszorg, moet zijn organisatie het hebben van schenkingen, zegt hij. De dienst kan dan worden gecontinueerd, ook al is hij niet gegarandeerd. Met de schenking zijn vooral de jongeren in het binnenland geholpen.Het is een kapitale zaak om alle 56 poliklinieken te voorzien van zo een vaccin koelkast. Volgens Van Eer beschikken ongeveer twintig hoofdposten over deze koelkasten. De vaccins komen vanuit het BOG naar het coördinatiecentrum van de MZ in de stad en worden vandaar in koelboxen met icepacks getransporteerd naar de verschillende poliklinieken, afhankelijk van wanneer er transport is. Dat kan met de auto en boot, maar in veel gevallen met het vliegtuig, omdat het niet te lang onderweg mag blijven. Op de dag van de vaccinatie halen de bijposten de vaccins af op de hoofdposten. Als de vaccins boven een bepaalde temperatuur zijn, kunnen ze zelfs ziekten veroorzaken. Vanwege beperkt transport in deze tijd naar de hoofdposten, moeten er vaak grotere hoeveelheden worden vervoerd, om genoeg te hebben voor alle bijposten. Dit is geen makkelijke taak, vertelt de MZ-directeur. Hij hoopt dat de Paho de inspanningen van de MZ in het binnenland blijft ondersteunen.Raoul Lith