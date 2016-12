Minister Patrick Pengel krijgt het eliminatie-certificaat van Paho-vertegenwoordiger Yitades Gebre. (Foto: Raoul Lith)





De eliminatiegraad is bereikt, in de regio en binnen onze grenzen, stelt Patrick Pengel, minister van Volksgezondheid. Hij zegt dat dit resultaat is bereikt samen met belangrijke partners waaronder het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), de Medische Zending (MZ), particuliere consultatiebureaus en de ziekenhuizen die een deel van de immunisatie doen bij pasgeborenen en jongeren tot twee jaar. Ook internationale partners zoals de Pan American Health Organization (PAHO), via wie de vaccins, met inkoopvoordelen, worden ingekocht, en de United Nations Children’s Fund (Unicef) mogen volgens hem niet worden vergeten.Het doel voor de eliminatie is jaren geleden gesteld. Volgens Pengel zijn de kritische succesfactoren voor het bereiken van deze mijlpaal de middelen en mensen die zich hebben ingezet. In Suriname is vaccinatie een overheidsplicht, en die zorgt ervoor dat vaccins betaalbaar zijn en in vele gevallen gratis aan kinderen worden verstrekt via de dienstverleners. Het zijn programma’s die de overheid volgens de bewindsman zal continueren, “omdat het een investering is in de toekomst - de baby’s- en dus van essentieel belang is voor Suriname.” Ook de ouders, die hun kinderen brengen voor consultatie zodat ze op tijd worden gevaccineerd, spelen een belangrijke rol bij het succes.Paho-vertegenwoordiger in Suriname, Yitades Gebre, heeft officieel een certificaat ter bevestiging van deze eliminatie overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid. Het is volgens hem een hele presentatie van 22 jaar hard werken en politieke inzet van de Surinaamse overheid. De nationale samenwerkingspartners hebben een kopie van het certificaat ontvangen.Mazelen is de vijfde ziekte, die voorkomen kan worden door vaccinaties, die in deze regio is geëlimineerd sinds de uitroeiing van pokken in 1971. Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die voornamelijk kinderen treft en door contact met lichaamsvloeistoffen wordt overgebracht. De ziekte kan ernstige complicaties veroorzaken, waaronder blindheid, ernstige diarree, oor- en longontstekingen. In een persbericht zegt Paho/WHO-directeur Carissa Etienne dat het een historische dag voor de regio is; een bewijs van de grote successen die bereikt kunnen worden wanneer er wordt gewerkt aan het bereiken van een gezamenlijk doel.Samen met de Paho wordt nu gekeken naar onder andere de zeldzamegerelateerd aan sanitatie en hygiëne, om de laatste inspanningen te plegen om deze te elimineren.Raoul Lith