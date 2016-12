Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid met vertegenwoordigers van verschillende gezondheidsdiensten. (Foto: Raoul Lith)





De eerste fase, waarbij offertes worden gevraagd van leveranciers voor het huisartsen automatiseringssysteem is al gestart. Gehoopt wordt om aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 de eerste twintig huisartsen posten te automatiseren en een pilot van zes maanden te draaien. Hierdoor ontstaat een databank aan informatie.Verschillende actoren zoals het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, het ministerie van Volksgezondheid, de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en dienstverleners kunnen informatie uit deze databank halen om hun beleidsstrategie te bepalen en uit te voeren. Het is de bedoeling dat binnen twee jaar alle huisartsenpraktijken, alle ziekenhuizen inclusief laboratoria zijn geautomatiseerd.Het is ook de bedoeling dat de eerstelijns medische dienstverleners, waaronder de Medische Zending en de RGD allemaal op hetzelfde systeem gaan draaien, zodat de data verenigbaar is met elkaar, in hetzelfde formaat wordt opgeslagen en dus uitwisselbaar is met verschillende dienstverleners. “Het zelf lopen met je dossier als je van de huisarts wordt verwezen naar de specialist en terug wordt verwezen naar je huisarts, dat moet tot het verleden gaan behoren,” zegt minister Pengel.Raoul Lith