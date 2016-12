Assembleelid Stephen Tsang.





Tsang heeft afgelopen dagen gesprekken gevoerd met minister Jennifer van Dijk-Silos en enkele NDP-partijtoppers. Alle gesprekspartners hebben positief gereageerd op zijn voorstel. De justitieminister zal het voorstel verder bespreken met haar collega van Defensie. Er is al een bestaande samenwerking. Tsang: “Een economische crisis brengt een veiligheidscrisis met zich mee. Ze zijn nauw met elkaar verbonden zaken.” Hij vindt dat stemmingmakers wel niet moeten doen overkomen alsof het alleen een probleem van deze tijd is. “Het is een structureel probleem in Suriname en is niet aan te pakken door de politie alleen.” Er worden steeds nieuwe bendes actief, geeft hij aan, “en daar moeten wij structurele oplossingen voor vinden.”Tsang zegt dat hij vaker problemen aanhaalt in gesprekken met NDP-partijtoppers. Hij noemt geen namen van personen, maar zegt dat eenieder die hij heeft gesproken “van mening is dat er gelijk moet worden opgetreden. Vanuit de partij wordt er ook druk op de regering uitgeoefend.” De vele berovingen en inbraken van de afgelopen dagen zijn aanleiding voor hem geweest om de gesprekken te voeren.Tsang wilde informatie over het geldbedrag van US$ 750.000, dat de regering vrij zou maken voor de aanpak van de criminaliteit. “Het blijkt dat het geld pas de vorige week is gestort.” Volgens Tsang is het bericht van justitie over de aanschaf van 50 voertuigen hiervan het bewijs. “Het is publiek geheim dat de politie verlegen zit om transport.” Tsang die ook zit in het criminaliteitsbestrijdingsteam, zegt dat zes politieauto’s zijn gerepareerd door de winkeliers en de Chinese ambassade. “Maar dat is bij lange na niet voldoende geweest. Ik ben erg blij dat het geld eindelijk beschikbaar is.”Een ander zorgpunt voor het Assembleelid, is het niet melden van kleine misdrijven. “Ik heb gezien dat winkeliers veel van de kleine misdrijven niet aangeven bij de politie.” Zo weet de politie niet wat de werkelijke scope van het probleem is. Tsang noemt als voorbeeld de vele pogingen tot inbraak waar rolluiken zijn geforceerd van winkels in de binnenstad. De winkeliers doen geen moeite meer om aangifte te doen, omdat ze letterlijk 3 tot 4 uren kwijt zijn op het politiebureau, schetst Tsang het probleem. “Ik heb voorgesteld dat de agenten ter plekke het proces-verbaal opnemen. Hiervoor is mobiele apparatuur nodig zoals laptops en tablets. Ik ben bezig met het zoeken naar sponsors hiervoor.”De brute mishandeling van de 90-jarige Lau Sau Chuen, die kort hierna overleed, afgelopen week, is ook een reden voor Tsang geweest om aan de bel te trekken. “Het voorval gaf meer reden om bij de overheid aan te dringen op het acuut doorvoeren van de nodige maatregelen en beschikbaar stellen van middelen.” Tsang kent de overledene niet persoonlijk. “Ik kan me het leed, de woede en onmacht van de familie goed indenken. Eerlijke mensen die hard werken voor hun geld, moeten niet het slachtoffer worden van ordinaire rovers. Er is veel werk om deze samenleving veilig te maken.”Over de maatregelen tegen prijsaanduiding in vreemde valuta en storten van vreemde valuta, zegt Tsang dat er ordening in de valutamarkt moet komen. Het probleem is volgens hem dat de valutamarkt in het verleden is losgelaten. Hierdoor is het nu moeilijk om terug te gaan. “Uiteindelijk moet je gaan naar een stabiele eigen munt. Er zijn nog teveel onduidelijkheden met betrekking tot de maatregelen.” Daarom is er een hoorzitting gepland tussen het ministerie van Handel en Industrie en het bedrijfsleven. De ontmoeting is voor deze week gepland, zegt Tsang.